19.06 06:45 MIGnews.com

Лондон: Машина врезалась в толпу людей, покидавших мечеть

Islamaphobic attack in finsbury park right now. A van randomly swerved off the main road and ran over several muslim men. pic.twitter.com/FM2RP0Fd4d — 🕊 (@__ABDULQAADIR) June 19, 2017

Finsbury Park right now. Several casualties. pic.twitter.com/LaunwLe7B6 — Ali Habib (@Habibiline) June 19, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несколько человек были сбиты вэном, врезавшимся в толпу людей, выходивших из мечети в парке Финсбери, Лондон.По первоначальным сведениям, пострадали 10человек. Водителя скрутила толпа. По другим данным, в вэне находились трое, двоим удалось сбежать.Полиция Лондона объявила, что речь идет о “крупном инциденте”. Происшествие расследует отдел по борьбе с терроризмом.Пресс-представитель полиции заявил: “На месте событий работают офицеры полиции и представители служб спасения. Один человек арестован. Расследование продолжается”.Полиция пока не подтвердила того, что мусульмане, выходившие с вечерней молитвы были намеренно атакованы.Тем не менее, генеральный секретарь Совета Мусульман Британии Харун Хан заявил: “Я шокирован и я в ярости от известия о том, что машина намеренно врезалась в толпу молящихся , покидавших ночные молитвы Рамадана”.По Лондону ходят слухи о том, что лидер Лиги Защиты Англии (EDL) Томми Робинсон “попытался оправдать” атаку, указывая на прошлые связи мечети в Финсбери с экстремистами. В твиттере Робинсон выразил надежду а то, что “с невинно пострадавшими все будет ОК”.