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Лондон: Машина врезалась в толпу людей, покидавших мечеть 19.06 06:45   MIGnews.com

Лондон: Машина врезалась в толпу людей, покидавших мечеть

Несколько человек были сбиты вэном, врезавшимся в толпу людей, выходивших из мечети в парке Финсбери, Лондон.

По первоначальным сведениям, пострадали 10человек. Водителя скрутила толпа. По другим данным, в вэне находились трое, двоим удалось сбежать.

Полиция Лондона объявила, что речь идет о “крупном инциденте”. Происшествие расследует отдел по борьбе с терроризмом.

Пресс-представитель полиции заявил: “На месте событий работают офицеры полиции и представители служб спасения. Один человек арестован. Расследование продолжается”.

Полиция пока не подтвердила того, что мусульмане, выходившие с вечерней молитвы были намеренно атакованы.

Тем не менее, генеральный секретарь Совета Мусульман Британии Харун Хан заявил: “Я шокирован и я в ярости от известия о том, что машина намеренно врезалась в толпу молящихся , покидавших ночные молитвы Рамадана”.

По Лондону ходят слухи о том, что лидер Лиги Защиты Англии (EDL) Томми Робинсон “попытался оправдать” атаку, указывая на прошлые связи мечети в Финсбери с экстремистами. В твиттере Робинсон выразил надежду а то, что “с невинно пострадавшими все будет ОК”.






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