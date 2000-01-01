19.06 07:23 MIGnews.com

Инцидент у лондонской мечети: один убитый, 8 раненых

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Служба скорой помощи Лондона распространила официальное сообщение о количестве жертв наезда вэна на толпу людей у мечети в парке Финсбери.Один человек погиб на месте, восемь эвакуированы в лондонские больницы.Заявление опровергает ранее распространившуюся информацию о том, что водитель, выскочив из вэна, бросился на людей с ножом. Водитель также госпитализирован. Он будет направлен на психиатрическое обследование.Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что полиция расследует инцидент “как потенциальную террористическую атаку”.