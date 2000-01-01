Инцидент у лондонской мечети: один убитый, 8 раненых
Служба скорой помощи Лондона распространила официальное сообщение о количестве жертв наезда вэна на толпу людей у мечети в парке Финсбери.
Один человек погиб на месте, восемь эвакуированы в лондонские больницы.
Заявление опровергает ранее распространившуюся информацию о том, что водитель, выскочив из вэна, бросился на людей с ножом. Водитель также госпитализирован. Он будет направлен на психиатрическое обследование.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что полиция расследует инцидент “как потенциальную террористическую атаку”.