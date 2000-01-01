Садик Хан: совершен ужасный теракт против невинных мусульман
Градоначальник британской столицы Садик Хан осудил инцидент, произошедший в ночь на 19 июня в лондонском парке Финсбери, назвав его "ужасающим терактом против невинных людей". Соответствующее заявление Хан опубликовал на своей странице в Facebook.
"Все мои мысли и молитвы сейчас со всеми пострадавшими. Я благодарен нашим службам спасения, которые оперативно отреагировали и работали всю ночь", - пишет он.
Мэр отметил, что поддерживает контакт с комиссаром полиции, представителями общинных организаций, лидером британских лейбористов Джереми Корбином и председателем местного районного совета Ричардом Уоттсом.
"Мы еще не знаем подробностей, но это очевидно является преднамеренной атакой на невинных лондонцев, многие из которых завершали молитву во время священного месяца Рамадан", - пишет он, приравняв эту атаку к терактам в Манчестере, Вестминстере и на Лондонском мосту, назвав их "атаками на наши общие ценности – терпимость, свободу и уважение".
Хан призвал всех жителей столицы королевства сохранять спокойствие и бдительность и сообщать в полицию обо всех подозрительных личностях.