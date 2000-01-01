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Садик Хан: совершен ужасный теракт против невинных мусульман 19.06 08:46   MIGnews.com

Садик Хан: совершен ужасный теракт против невинных мусульман

Градоначальник британской столицы Садик Хан осудил инцидент, произошедший в ночь на 19 июня в лондонском парке Финсбери, назвав его "ужасающим терактом против невинных людей". Соответствующее заявление Хан опубликовал на своей странице в Facebook.



Напомним, что этой ночью мужчина направил фургон в группу мусульман, выходивших из мечети на Севен-Систерс-роуд. В результате один из них погиб и еще восемь пострадали.

"Все мои мысли и молитвы сейчас со всеми пострадавшими. Я благодарен нашим службам спасения, которые оперативно отреагировали и работали всю ночь", - пишет он.

Мэр отметил, что поддерживает контакт с комиссаром полиции, представителями общинных организаций, лидером британских лейбористов Джереми Корбином и председателем местного районного совета Ричардом Уоттсом.

"Мы еще не знаем подробностей, но это очевидно является преднамеренной атакой на невинных лондонцев, многие из которых завершали молитву во время священного месяца Рамадан", - пишет он, приравняв эту атаку к терактам в Манчестере, Вестминстере и на Лондонском мосту, назвав их "атаками на наши общие ценности – терпимость, свободу и уважение".

Хан призвал всех жителей столицы королевства сохранять спокойствие и бдительность и сообщать в полицию обо всех подозрительных личностях.
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