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Американский F-18 сбил самолет ВВС Сирии 19.06 09:10   MIGnews.com

Американский F-18 сбил самолет ВВС Сирии

Командование американской коалиции, воюющей против ISIS распространило заявление о том, что в районе города Табка американский истребитель F-18 сбил истребитель-бомбардировщик ВВС Сирии Су-22.

В заявлении говорится о том, что самолет “сбит в порядке коллективной самозащиты партнеров по коалиции”.

Силы режима атаковали город Джадин близ Табка, удерживавшийся про-американскими SDF. SDF был выбит из города сирийской армией. Немедленно после этого американцы по телефону позвонили российскому командованию и установили “линию де-эскалации”.

Джадин находится в 2 км к северу от провозглашенной американцами “деконфликтной зоны” в Табка.

После этого Су-22 ВВС Сирии атаковал боевиков SDF к югу от Табка и был сбит американским F-18.

Летчик, полковник ВВС Сирии, катапультировался, сломал ногу и взят в плен SDF.
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