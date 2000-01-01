19.07 11:43 MIGnews.com

Саудовская Аравия: девушку накажут за прогулки в мини-юбке

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 июля 2017 г.

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Власти Саудовской Аравии арестовали девушку, выложившую видео своей прогулки в мини-юбке по территории древнего форта Ушайкир, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.Как передает Associated Press, девушка была задержана в Эр-Рияде за ношение "нескромной одежды", противоречащей строгому дресс-коду мусульманской страны.Полиция передала дело прокурору.Ранее СМИ писали, что власти Саудовской Аравии проводят расследование по факту появления видео с девушкой в мини-юбке.Сообщалось, что мнения пользователей соцсетей по поводу данного видео разделились — некоторые просили арестовать девушку, другие же поддержали ее за храбрость.