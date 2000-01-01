Саудовская Аравия: девушку накажут за прогулки в мини-юбке
Власти Саудовской Аравии арестовали девушку, выложившую видео своей прогулки в мини-юбке по территории древнего форта Ушайкир, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.
Как передает Associated Press, девушка была задержана в Эр-Рияде за ношение "нескромной одежды", противоречащей строгому дресс-коду мусульманской страны.
Полиция передала дело прокурору.
Ранее СМИ писали, что власти Саудовской Аравии проводят расследование по факту появления видео с девушкой в мини-юбке.
Сообщалось, что мнения пользователей соцсетей по поводу данного видео разделились — некоторые просили арестовать девушку, другие же поддержали ее за храбрость.