19.07 12:44 MIGnews.com

Трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор в московском метро

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Трехлетняя девочка получила тяжелые раны на эскалаторе в московском метро на станции "Краснопресненская". Полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает РЕН ТВ.Сообщается, что ногу девочки затянуло в подъемный механизм. Его удалось быстро остановить. На место прибыли медики и диагностировали у пострадавшей рваную рану голени.Ребенка экстренно доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.