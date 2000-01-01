19.07 12:44 MIGnews.com
Трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор в московском метро
Трехлетняя девочка получила тяжелые раны на эскалаторе в московском метро на станции "Краснопресненская". Полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что ногу девочки затянуло в подъемный механизм. Его удалось быстро остановить. На место прибыли медики и диагностировали у пострадавшей рваную рану голени.
Ребенка экстренно доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.
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