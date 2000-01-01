20.07 06:32 MIGnews.com

Жестокая драка таксистов в Эйлате

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Второй канал израильского ТВ показал материал о жестокой конкуренции таксистов в курортном городе Эйлат.Опытный таксист Шимон Леви приехал на стоянку к КПП Таба в ожидании клиентов. Он заметил таксиста, не работающего на станции такси Эйлат, и пояснил ему, что он не имеет права брать клиентов с Таба.Второй таксист взбесился, заблокировал своей машиной выезд со стоянки, выскочил из нее, и устремился к такси Леви.Он подрался с Леви, и нанес несколько ударов по его такси.Инцидент был записан на камеры наружного наблюдения.Суд приговорил атаковавшего Леви таксиста к штрафу в размере 7994 шекеля.