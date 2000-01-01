19.07 15:59 MIGnews.com

Израильская студентка воровала экспонаты из Освенцима

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Администрация мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау готовится подать в израильскую полицию уголовную жалобу на израильтянку, которая украла исторические экспонаты из бывшего лагеря смерти для своего проекта.Такое решение музей принял после того, как 27-летняя внучка бывшего узника концлагеря Ротем Бидес призналась в интервью для "Едиот Ахронот", что в ходе шести поездок в Освенцим она воровала экспонаты."Это болезненный и скандальный поступок. Это (Аушвиц – ред.) является охраняемым объектом и доказательством трагедии Холокоста, которую необходимо сохранить для будущих поколений", - цитирует газета представителя музея.Вдобавок к этому колледж Бейт-Берл в Кфар-Сабе, где учится Бидес, отказался представлять ворованные экспонаты. Выставка должна состояться на следующей неделе. Кроме того, по факту ее поступка пройдут дисциплинарные слушания."Я чувствовала, что должна была это сделать. Из-за законов конкретной страны, при власти конкретного режима были убиты миллионы людей. И если это (их – ред.) правила, я будут действовать согласно моим собственным правилам", - сказала она в опубликованном в понедельник интервью.Она напомнила о том, что некоторые ее бабушки и дедушки были жертвами Холокоста, включая и того, который выжил в Освенциме."Я всегда чувствовала, что мои корни – в Польше, а не Израиле", - утверждает она, добавляя, что не сожалеет о содеянном.Среди похищенных ею экспонатов были стеклянные осколки, тарелки, винт и знак, запрещающий брать музейные экспонаты. Кроме того, она также набрала воду, в которую выбрасывали пепел сожженных узников Освенцима.Куратор Ротем – лауреат Премии Израиля Михаль Нааман – вступилась за свою ученицу, утверждая, что Ротем украла экспонаты не для денег, славы или успеха, а лишь для искусства, а декан факультета искусств колледжа Бейт-Берл Габи Клезмер напомнил о свободе самовыражения."При каждом конфликте колледж обязан отстаивать творческую и культурную свободу, плюрализм мнений, взглядов и голосов", - сказал он "Едиот Ахронот".