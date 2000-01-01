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Fake news: Премьер убирает металлоискатели с Храмовой Горы | Фото: Dan/Flickr19.07 17:29   MIGnews.com

Fake news: Премьер убирает металлоискатели с Храмовой Горы

В канцелярии премьер-министра отрицают сообщения в СМИ о том, что Биньямин Нетаниягу проводит совещания правительства на которых вынесен вопрос убирать ли арочные металлодетекторы, которые были размещены на Храмовой Горе после недавнего теракта.

"Состоялась консультация в телефонном режиме, в ходе которой сотрудники службы безопасности описали ситуацию на местах и свое мнение о ней. Предположение, что премьер-министр консультируется с целью убрать металлоискатели, искажает реальность", - заявили сегодня в канцелярии главы правительства.

Напомним, что ранее о желании Нетаниягу убрать металлодетекторы сообщил 2-ой канал ИТВ.

На данный момент премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится с визитом в Венгрии. В брифинге по безопасности, который проходил в телефонном режиме, приняли участие министры обороны Авигдор Либерман и внутренних дел Гилад Эрдан, начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, начальник полиции Рони Альшейх и глава ШАБАКа Надав Аргаман. Никаких оперативных решений не было принято.

На сегодня запланировано второе телефонное совещание.
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