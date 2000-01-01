19.07 18:51 MIGnews.com

Страшное ДТП в Самарии: 5 погибших

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Гибелью пяти человек закончилось дорожно-транспортное происшествие в Самарии, где грузовик с израильтянином за рулем столкнулся с фургоном, в котором ехала группа палестинских работников. Инцидент произошел около поселения Шакед, что на севере Самарии.Для оказания помощи 10 пострадавшим – 9 палестинским арабам и израильтянину – на место аварии прибыли кареты Маген Давид Адом и отряд солдат ЦАХАЛа.Когда приехали спасатели, пятеро арабов уже находились в критическом состоянии, а спустя некоторое время они были признаны мертвыми на месте ДТП. Остальных палестинцев доставили на вертолете "скорой помощи" в медцентр Рамбам в Хайфе. Один из них находятся в критическом состоянии, еще трое – в умеренном.Водителя-израильтянина с ранениями легкой степени доставили в медицинский центр Гиллель-Яффе в Хадере.