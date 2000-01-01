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19.07 20:54   MIGnews.com

ПА стала платить "за террор" на 222 млн. больше

Несмотря на то, что Махмуд Аббас божился прекратить выплаты семьям террористов, заключенных в израильских тюрьмах, ПА резко увеличила их зарплаты, говорится в выдержке из бюджета ПА, которая оказалась в распоряжении Palestinian Media Watch.

В документе говорится о том, что бюджет выплат заключенным террористам в этом году составил 550 миллионов шекелей ($158 млн.), что на 13% больше, чем прошлогодний 488 миллионов($135 млн.), из которых состоял прошлогодний бюджет. Кроме того, на 4% вырос и бюджет выплат семьям террористов – с 660 миллионов ($183 млн.) до 687 миллионов шекелей ($197 млн.).

В целом, "за террор" ПА платит в этом году заплатить 1,37 млрд. шекелей в виде плат заключенным террористам и их семьям. Это почти на 222 млрд., или на 16% больше, чем автономия платила убийцам в 2016 году.

Стоит отметить, что на данный момент в американском Конгрессе обсуждается принятие так называемый "Закон Тейлора Форса" – об ограничении поддержки Палестинской автономии в ответ на выплаты террористам. Закон получил название в честь американца Тейлора Форса – 29-летнего туриста из Техаса, который в прошлом году был убит палестинским террористом в Яффо.
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