19.07 08:54 MIGnews.com

В Аргентине семь человек погибли из-за сильных морозов

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В Аргентине семь человек погибли из-за сильных морозов.По информации СМИ, переохлаждение стало причиной гибели двоих пенсионеров. Смерть еще пяти человек наступила в результате отравления угарным газом, когда они использовали печи.Сильные морозы обрушились на значительную часть Аргентины на прошлой неделе. Например, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче в один из дней температура опустилась до минус 25,4 градуса. Это стало абсолютным рекордом для этого населенного пункта.