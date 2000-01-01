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В Аргентине семь человек погибли из-за сильных морозов | Фото: Thinkstock19.07 08:54   MIGnews.com

В Аргентине семь человек погибли из-за сильных морозов

В Аргентине семь человек погибли из-за сильных морозов.

По информации СМИ, переохлаждение стало причиной гибели двоих пенсионеров. Смерть еще пяти человек наступила в результате отравления угарным газом, когда они использовали печи.

Сильные морозы обрушились на значительную часть Аргентины на прошлой неделе. Например, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче в один из дней температура опустилась до минус 25,4 градуса. Это стало абсолютным рекордом для этого населенного пункта.
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