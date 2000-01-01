19.07 09:08 MIGnews.com
Шоссе №4: в подозрительной машине нашли бомбу и оружие
Полиция Израиля на некоторое время перекрыло движение по шоссе№ 4 в районе перекрестка Эйн А-Мифрац из-за подозрительного автомобиля.
В автомобиле была обнаружена самодельная бомба и много оружия. За рулем находился 30-летний член гангстерского клана Михаэля Мура.
Водитель пытался бежать, но был пойман и арестован.
Дорога была перекрыта в течение часа. Самодельное взрывное устройство предназначалось для криминальной ликвидации. Бомбу подорвали полицейские саперы.
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