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Отец Барселонского террориста: он никому не причинял вреда 19.08 10:46   MIGnews.com

Отец Барселонского террориста: он никому не причинял вреда

17-летний террорист Мусса Укабир не проявлял признаков радикализации. Во всяком случае, его родные этого не замечали, рассказал в интервью испанскому изданию EL Pais отец совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны .

"Они не проявляли никаких признаков радикализации", - сказал он о Муссе и его брате Дриссе Укабире, который был задержан вместе с тремя другими подозреваемыми. Его документы обнаружились на месте атаки, но он настаивает на том, что они были украдены.

Напомним, что сам террорист был ликвидирован после теракта, вступив в перестрелку с полицейскими в Камбрильсе. Именно Мусса Укабир арендовал минивэн, который в четверг врезался в толпу на бульваре Рамбла, убив 13 человек и еще покалечив более 100.

Отец террориста утверждает, что Мусса "никому не причинял вреда", ходил в школу, которую он должен был закончить в следующем году.

"В последнее время он начал молиться, но ничего больше", — добавил он.

Таким образом, из объявленных после атаки в розыск четверых террористов, на сегодняшний день в бегах остается только один - 22-летний Юнес Абуякуб.
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