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МИД России обвинил Израиль в историческом предательстве 19.08 11:35   MIGnews.com

МИД России обвинил Израиль в историческом предательстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия за то, что они сначала пригласили Россию, но после отозвали приглашение к участию в комиссии по обновлению музея "Собибор", который был создан на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Польше, назвав это "какой-то страшной вещью".

Захарова напомнила о том факте, что Красная армия "отдала миллионы жизней за то, чтобы узники концлагерей были освобождены, чтобы освободить эти же страны Европы".

На фоне европейских участников проекта отдельно она атаковала Израиль. На видео с 25:33:

"Я могу принять во внимание те настроения, те политические баталии, которые там ведутся вокруг исторической памяти и так далее, но я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня - я сейчас говорю в своем личном качестве - для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с историческим предательством", - заявила Мария Захарова.

И напоследок представительница российского внешнеполитического ведомства обвинила Израиль, Нидерланды, Польшу и Словакию в предательстве "памяти тех, кто спасал их отцов, дедов, матерей".
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