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Теракт в Турку совершил 18-летний марокканец 19.08 12:16   MIGnews.com

Теракт в Турку совершил 18-летний марокканец

Нападение с ножом, которое вчера в финском городе Турку совершил арабский иммигрант, классифицировано как теракт.

"Произошедшее расследовалось как убийство, но ночью мы получили дополнительную информацию, которая свидетельствует о том, что уголовное преступления теперь необходимо признать убийством на почве терроризма", - сообщили местной радиокомпании Yle сотрудники полиции.

Кроме того, стражи порядка заявили о том, что им стала известна личности совершившего нападение.

"Им является 18-летний гражданин Марокко", - сообщили они.

В рамках расследования, которое началось после нейтрализации и ареста подозреваемого в убийстве двух и ранении еще пятерых на площади Пуутори в Турку, были задержаны еще пять человек.

"Мы расследуем роль этих пяти человек, но пока не уверены, имеют ли они какое-либо отношение (к атаке - ред.) ... Мы допросим их и лишь после этого сможем сказать больше. Но они поддерживали контакт с главным подозреваемым", - сообщил агентству AFP детектив Маркус Лайн.

Сам террорист находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с ранением в бедро.

Ответственность за произошедшее на себя не взяла пока ни одна организация.
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