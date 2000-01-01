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Гостелеканал Австралии `стер` Израиль с лица Земли | Фото: Facebook19.08 12:47   MIGnews.com

Гостелеканал Австралии "стер" Израиль с лица Земли

Австралийскую национальную вещательную корпорацию уличили в предвзятости в отношении Израиля: в своем новостном выпуске, который транслировался на ABC News в ночь на пятницу, канал вывел на экраны карту Ближнего Востока с подписанными странами, "забыв" об одном единственном государстве – Израиле, но отметив при этом несуществующее государство Палестина.

Случившееся заметил один из лидеров еврейской общины Австралии Авраам Йемени, который считает, что это было сделано не случайно, а, как он сказал в интервью Daily Mail Australia, из желания "обратиться к толпе израилененавистников".

Фотоснимок карты в качестве доказательства активист опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Прошлой ночью в ABC стерли Израиль с карты. Они буквально делают за исламистов всю грязную работу", - подписал он пост, который за сутки собрал более 800 "лайков" и который прокомментировали почти 100 человек.

Йемини заявил Daily Mail, что в австралийском обществе нет места сомнениям или отрицанию права Израиля на существование. И тем не менее, он уверен, что таким образом ABC хотела расширить свою аудиторию.

"ABC пора остановить свои постоянные нападки на одного из наших ближайших союзников и единственную настоящую демократию на Ближнем Востоке – Израиль. Это еще один отличный пример тому, почему мы должны немедленно прекратить финансирование ABC", - считает он.

Daily Mail Australia обратилась к ABC News Australia за комментариями, но на момент публикации статьи их не получила.
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