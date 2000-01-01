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`Мы не знали, куда бежать и что делать` 19.08 13:34   MIGnews.com

"Мы не знали, куда бежать и что делать"

50-летняя израильтянка Эдна Хаджадж из Беэр-Шевы прилетела в Испанию с мужем – супруги решили провести отпуск на Апеннинском полуострове. Однако всего за несколько часов до вылета они оказались жертвами теракта на улице Рамбла в Барселоне, который отнял жизни 14 человек и еще около 130 покалечил.

"Мы прибыли в Барселону в воскресенье, и вчера должно было стать нашим последним днем (в Испании – ред.). Прежде пойти перекусить, мы сходить на расположенный рядом с кошерным рестораном рынок", - поделались она воспоминаниями о случившемся в интервью Ynet.

Спустя несколько минут, после того, как они зашли на рынок, теракт и произошел.

"Мы услышали писк и грохот падающих вещей. Нам понадобилась всего секунда, чтобы понять, что это был теракт. Мы не знали, откуда они взялось, и мы не знали, куда бежать или что делать. Когда я побежала, я упала, на меня навалилась куча людей. Их было очень много, и они могли запросто раздавить меня. Когда мой муж потащил меня обратно, у меня были сильно побиты в ребра и сломаны пальцы. Люди кричали, падали друг на друга… Это было ужасно", - вспоминает Эдна.

Вход в ее отель был заблокирован, поэтому они с мужем даже не смогли забрать свои вещи и прямиком с места атаки отправились в аэропорт, а в 6 утра в пятницу уже были в Израиле. Как уже сообщалось, позже в этот день ей оказали помощь в медцентре Сорока, после чего выпустили.

"Если бы не мой муж, меня бы затоптали – на меня упало так много людей, что я даже не могла подняться. Но мы рады, что все закончилось именно так, а не хуже", - утверждает женщина.

Напомним, что среди жертв теракта израильтян не оказалось, что в министерстве иностранных дел уже назвали "статистическим чудом".
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