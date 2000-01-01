19.08 14:31 MIGnews.com

Сидней: Автомобиль въехал в кафе с посетителями

Several pedestrians injured after car drove into Sydney mall. Accident believed to be caused by medical episode. https://t.co/UyjNYpbXNA pic.twitter.com/T6Ilm4q4Rr — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 19 августа 2017 г.

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В результате инцидента, произошедшего в австралийском Сиднее 19 августа, пострадали не менее семи человек, включая одного младенца. Всех пострадавших доставили в больницу.Происшествие случилось в районе Частвуд, где автомобиль, протаранив прохожих на одной из улиц, въехал в расположенного около входа в торговый центр кафе.Как утверждается, в результате "медицинского эпизода" водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на оживленную пешеходную часть улицы.Полиция классифицировала случившееся как несчастный случай и не рассматривает это как теракт.