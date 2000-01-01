19.08 14:31 MIGnews.com
Сидней: Автомобиль въехал в кафе с посетителями
В результате инцидента, произошедшего в австралийском Сиднее 19 августа, пострадали не менее семи человек, включая одного младенца. Всех пострадавших доставили в больницу.
Происшествие случилось в районе Частвуд, где автомобиль, протаранив прохожих на одной из улиц, въехал в расположенного около входа в торговый центр кафе.
Как утверждается, в результате "медицинского эпизода" водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на оживленную пешеходную часть улицы.
Полиция классифицировала случившееся как несчастный случай и не рассматривает это как теракт.
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