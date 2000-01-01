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ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Камбрильсе 19.08 15:11   MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Камбрильсе

Довольно предсказуемо, учитывая очевидную планировку серии терактов, ответственность за атаку в испанском Камбрильсе взяла на себя террористическая группировка ISIS. Об этом сообщило агетство AFP со ссылкой на портал джихадистов Amaq.

По данным агентства, теракт совершили боевики "Исламского государства", которые ранее уже взяли на себя ответственность за теракт в Барселоне.

Напомним, что спустя несколько часов после теракта в туристическом центре Барселоне, где в толпу прохожих въехал фургон, в расположенном в 120 километрах от города Камбрильсе группа террористов вступила в перестрелку с полицейскими. В результате пять террористов были ликвидированы.
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