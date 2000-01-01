19.08 15:52 MIGnews.com
Мишенью террориста из Турку были женщины
Совершивший кровавую атаку в Финляндии избрал своей мишенью женщин, а двое пострадавших мужчин в результате нападения пытались вмешаться.
Об этом сообщает радиокомпания Yle со ссылкой на правоохранительные органы.
Жертвами теракта в Турке стали две женщины возрастом 15 и 67 лет. Также еще шесть женщин и двое мужчин получили ранения в результате атаки.
Ранее сообщалось, что во время нападения пострадали восемь человек, в том числе двое иностранцев.
Напомним, что в пятницу, 18 августа, арабский иммигрант совершил нападение с ножом в финском городе Турку, которое было классифицировано как теракт.
На данный момент 18-летний гражданин Марокко, совершивший нападение, находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с ранением в бедро.
Власти начали расследование по факту инцидента.
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