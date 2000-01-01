19.08 16:55 MIGnews.com
Хайфа: мужчина случайно прострелил голову своему отцу
Пожилой житель Хайфы был убит выстрелом в голову в ночь на субботу, 19 августа. Полиция задержала главного подозреваемого в причастности к преступлению – 26-летнего сына погибшего.
Инцидент произошел около часа ночи в доме на улице Бней-Иегуда, где проживает семья. В полиции полагают, что выстрел был произведен из пистолета, который принадлежал сыну 60-летнего мужчины.
Подозреваемый по этому делу работает охранником в одной из фирм.
Пока в полиции предполагают, что молодой человек случайно нажал на спусковой крючок.
Однако подчеркивается, что речь идет о предварительных выводах.
Пожилой мужчина был госпитализирован в критическом состоянии в больницу "Рамбам". Пострадавшего погрузили в состояние искусственной комы и подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.
К сожалению мужчину спасти его не удалось.
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