19.08 17:57 MIGnews.com

Ураган на фестивале в Австрии: есть погибшие,десятки раненых

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два человека стали жертвами непогоды во время пивного фестиваля в австрийском городе Браунау.Сообщается, что сильный порыв ветра сорвал тент, сообщает агентство APA.Также более 120 человек получили ранения. Из них 20 человек получили тяжелые ранения. Два человека находятся в критическом состоянии.По данным полиции под тентом, который обрушился во время бури, находилось около 650 человек.