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YouTube 19.08 17:57   MIGnews.com

Ураган на фестивале в Австрии: есть погибшие,десятки раненых

Два человека стали жертвами непогоды во время пивного фестиваля в австрийском городе Браунау.

Сообщается, что сильный порыв ветра сорвал тент, сообщает агентство APA.

Также более 120 человек получили ранения. Из них 20 человек получили тяжелые ранения. Два человека находятся в критическом состоянии.

По данным полиции под тентом, который обрушился во время бури, находилось около 650 человек.
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