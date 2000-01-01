19.08 20:28 MIGnews.com

Испания усилила контроль на границе с Францией

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Власти Испании усилили проверку на границе с Францией. В МВД не исключают, что террорист, причастный к атакам в Каталонии, мог скрываться в этой стране или в Марокко.Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на свои источники в МВД.Власти распорядились усилить полицейский контроль на испанско-французской границе по итогам заседания антитеррористического комитета в Мадриде.В собрании приняли участие руководители всех силовых ведомств Испании.После терактов в Испании Марокко усилило пограничный контроль у анклавов Сеута и Мелилья, чтобы не дать террористам возможность скрыться на своей территории.