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YouTube 19.08 20:56   MIGnews.com

ISIS: мы убили более 120 евреев и крестоносцев

Террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS, опубликовала официальное заявление, в котором взяла на себя ответственность за два теракта в Испании.

Группировка взяла на себя ответственность за теракт в курортном городе Камбрильс, через несколько часов после теракта в Барселоне, за который также взяла на себя ответственность ISIS.

В заявлении террористов, опубликованного в субботу, 19 августа говорится:

"Мы убили и ранили в общей сложности более 120 евреев и крестоносцев. С помощью Аллаха несколько воинов джихада вышли одновременно двумя группами на акцию в самую гущу крестоносцев в Барселоне.

Первая группа нанесла удар по крестоносцам при помощи автомобиля, затем задавила двух полицейских на блокпостах, а потом ворвалась в паб и ножами порезала присутствующих - крестоносцев и евреев.

Параллельно вторая группа задавила нескольких крестоносцев грузовиком в приморском городе Камбрильс. Эта благословенная атака привела к смерти и ранению более 120 граждан стран, участвующих в коалиции крестоносцев ".

Напомним, в четверг, 17 августа, в Испании произошло два теракта в разных частях страны. Жертвами нападений стали 14 человек. Более 120 человек получили ранения разной степени.

Из них 15 находится в критическом состоянии.

Первая атака произошла в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу людей. Позже другой фургон совершил наезд на толпу людей в Камбрильсе.
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