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YouTube 20.08 05:25   MIGnews.com

Крупнейший астероид приближается к Земле

К Земле приближается самый крупный и опасный астероид из тех, за которыми довелось наблюдать Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA со времени создания агентства.

Самый крупный астероид в истории был назван именем "Флоренс".

Так, 1 сентября 2017 года, "Флоренс" или объект №3122 приблизится к Земле на минимальное расстояние к нашей планете - на 7 миллионов километров, что соизмеримо с 18 расстояниями до Луны. Ширина этого небесного тела составляет 4,4 километров.

NASA опубликовало в сети видео, где экспертами смоделировано расхождение с нашей планетой на рекордно близком расстоянии. На модели движения космических тел хорошо просматривается, как впечатляюще близко окажутся Земля и "Флоренс".

В следующий раз, по расчётам учёных, этот астероид сможет приблизиться к Земле лишь через 500 лет.
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