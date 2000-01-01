20.08 05:25 MIGnews.com

Крупнейший астероид приближается к Земле

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К Земле приближается самый крупный и опасный астероид из тех, за которыми довелось наблюдать Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA со времени создания агентства.Самый крупный астероид в истории был назван именем "Флоренс".Так, 1 сентября 2017 года, "Флоренс" или объект №3122 приблизится к Земле на минимальное расстояние к нашей планете - на 7 миллионов километров, что соизмеримо с 18 расстояниями до Луны. Ширина этого небесного тела составляет 4,4 километров.NASA опубликовало в сети видео, где экспертами смоделировано расхождение с нашей планетой на рекордно близком расстоянии. На модели движения космических тел хорошо просматривается, как впечатляюще близко окажутся Земля и "Флоренс".В следующий раз, по расчётам учёных, этот астероид сможет приблизиться к Земле лишь через 500 лет.