20.08 07:11 MIGnews.com

Барселона: мусульмане провели акцию против терроризма

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Около 50 мусульман провели акцию против терроризма. В субботу, 19 августа, десятки человек пришли на улицу Рамбла в знак протеста в связи с двумя терактами, которые произошли в Испании.Именно на этой улице в самом центре каталонской столицы террорист совершил наезд на прохожих на прошлой неделе.В результате терактов погибли 14 человек, около 130 получили ранения.Ислам – это мир!", "Не от нашего имени" — было написано на плакатах, которые держали в руках демонстранты.Напомним, что 17 августа в Барселоне и Камбрильсе произошли террористические нападения.