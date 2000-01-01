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Барселона: мусульмане провели акцию против терроризма20.08 07:11   MIGnews.com

Барселона: мусульмане провели акцию против терроризма

Около 50 мусульман провели акцию против терроризма. В субботу, 19 августа, десятки человек пришли на улицу Рамбла в знак протеста в связи с двумя терактами, которые произошли в Испании.

Именно на этой улице в самом центре каталонской столицы террорист совершил наезд на прохожих на прошлой неделе.

В результате терактов погибли 14 человек, около 130 получили ранения.

Ислам – это мир!", "Не от нашего имени" — было написано на плакатах, которые держали в руках демонстранты.

Напомним, что 17 августа в Барселоне и Камбрильсе произошли террористические нападения.
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