Евреи Барселоны верят в светлое будущее

Еврейская община потрясенной терактом ISIS Барселоны отвергает заявления главного городского раввина Меира Бар-Хена об "обреченности" евреев на фоне нежелания правительства бороться с исламистами и заверяет в том, что не станет бежать из страны в Израиль.
"Барселона - это город, в котором евреи прожили сто лет и которым они гордятся. Мы, евреи, не покинем наш город", - заявил представитель Барселонской еврейской общины Виктор Соренсен в письме порталу Times of Israel.
Решив не упоминать Бар-Хен, Соренсен отметил, что у евреев Барселоны было яркое прошлое, и выразил уверенность, что их будущее будет не менее позитивным. Кроме того, он назвал еврейскую общину неотъемлемой частью многокультурной Барселоны.
"С приходом демократии в 1977 году еврейская община играла активную роль в социальной структуре Барселоны. Еврейская община активно участвует в социальной, культурной и религиозной жизни общества, ее представители задействованы в учреждениях города, Каталонии и Испании", - сказал он, отметив, что в следующем году община отмечает столетие с момента открытия городской синагоги – первой с момента изгнания евреев из Испании.
"За это столетие евреи всего мира стали активным участником реконструкции (еврейской общины в Барселоне – ред.)", - сказал Соренсен, добавив "мы живем возрождением еврейской культуры".
По его словам, даже унесший 13 жизней теракт не повлияет на верность евреев этому городу.
"Трагедия терроризма нанесла сильный удар по нашему городу, как это случилось и в других европейских городах. Мы переживаем время печали, очень сложное время. В это время беды еврейская община скорбит и молится о жертвах. И более. Наше сообщество оказало помощь властям во всем, что им может понадобиться.
Терроризму с его мерзкими механизмами запугивания не победить нас. Барселона не боится и с этой позицией солидарны евреи. Эта трусливая атака сделает нас сильнее. Настало время солидарности и социальной ответственности, а не сенсационных заголовков", - заверил Виктор Соренсе