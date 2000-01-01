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Житель Бат-Яма жестоко изнасиловал туристку из России | Фото: Thinkstock19.12 10:27   MIGnews.com

Житель Бат-Яма жестоко изнасиловал туристку из России

Окружной суд Тель-Авива рассматривает дело об изнасиловании 50-летним жителем Бат-Яма туристки из России.

По данным обвинения, обвиняемый, Марк Грейбер, познакомился с подружкой пострадавшей и двое начали переписываться. 10 декабря Грейбер ночью Грейбер прибыл в квартиру в Бат-Яме, где проживали две девушки. Его попросили уйти - но он настаивал и прорвался в квартиру. После этого он закрыл дверь и положил ключи в карман.

Позднее Грейбер набросился на туристку из России, избил ее, проклинал ее, затем изнасиловал и совершил акт содомии, сняв часть своих действий на смартфон. При этом Грейбер утверждал, что та не может ничего сделать “потому что у нее нет никаких прав”.

Прокуратура потребовала оставить Грейбера под стражей до окончания судебного процесса, поскольку он представляет реальную опасность для пострадавшей.
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