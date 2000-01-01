19.12 11:48 MIGnews.com

В Иракском Курдистане сожгли офис правящей партии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Участники акций протеста на улицах города Сулеймания в Иракском Курдистане сожгли офис правящей "Демократической партии Курдистана" (КДП).По информации журналистов, на улицы Сулеймании вышли не менее 3000 человек. Протестующие требуют отставки регионального правительства.Об этом во вторник, 19 декабря сообщает Reuters.Демонстрации начались в понедельник в центре провинции Сулеймания и нескольких других городах и районах по всей провинции. Протестующие в основном состоят из учителей и государственных служащих, которые требуют ежемесячных зарплат.Фазиль Рауф, глава отделения ДПК в пригороде Сулеймании, подтвердил это сообщение в интервью "BasNews". По его словам, глава офиса получил ранения.По его словам, за это нападение несут ответственность местные силы безопасности, а также политические партии, которые официально поддерживают протесты.Иракский Курдистан, который имеет значительную автономию в составе Ирака, находится в ситуации кризиса с 2014 года — многие нефтяные месторождения региона пострадали в связи с войной против "Исламского государство".