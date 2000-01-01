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Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы | Фото:19.12 12:34   MIGnews.com

Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы

Окружной суд в Иерусалиме приговорил к 15 годам тюрьмы Мурада Раджаби, который пытался совершить теракт на Дерех Хеврон в Иерусалиме в октябре 2016 года. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает Arutz Sheva.

Раджаби сознался в преступлении и в рамках досудебной сделки был признан виновным в попытке убийства.

Террорист приговорен также к выплате штрафа в 30 тыс шекелей, отмечает издание.

Напомним, Раджаби, ехавший на мотоцикле и вооруженный ножом увидел двух молодых людей, которых определил как религиозных евреев. Жертвы оказались туристами из США. Теракт произошел 19 октября, в районе квартала Абу-Тур.

Террорист наехал на туристов на мотоцикле, сбил с ног и ранил одного из них, а затем ножом полоснул по лицу другого. Первой жертве террорист должен будет выплатить 25 тыс шек, второй — 5 тыс шек.
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