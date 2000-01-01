19.12 12:51 MIGnews.com

В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет: 4 человека погибли

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Во вторник, 19 декабря, в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) при заходе на взлет упал самолет АН-2, на борту которого находились 13 человек.В результате крушения четыре человека погибли, остальные были госпитализированы. Среди них, по информации окружной администрации, две женщины и пятилетний ребенок, сообщает "Новая газета".В службе авиационной безопасности Нарьян-Марского объединенного авиаотряда пока не называют точные причины происшествия.Пассажирский самолет совершал рейс по маршруту Индига – Нарьян-Мар. На месте происшествия работают бригады всех оперативных служб.