19.12 15:38 MIGnews.com

Кинерет заполнят опресненной водой

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Управление водных ресурсов Израиля рассматривает возможность строительства водовода, который будет закачивать опресненную воду в стремительно мелеющее из-за длительной засухи озеро Кинерет. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает Hadashot TV.Резкое падение потока воды в Кинерет в последние месяцы привели к тому, что единственное пресноводное озеро Израиля находится на рекордно низких уровнях."Больше воды испарилось, чем вошло в Кинерет в этом году, и этого не происходило в течение 97 лет", - сказал Ури Шор, представитель израильского управления водными ресурсами.Управление водными ресурсами за последние 4 года не перекачивало пресную воду из озера. Более половины потребляемой в Израиле воды, как для сельского хозяйства, так и для личного потребления, поступает из опреснительных установок страны, сказал Шор.Несмотря на то, что Израиль теперь может создавать свою собственную воду из пяти опреснительных установок вдоль Средиземноморского побережья, отсутствие потока в Кинерет имеет далеко идущие последствия. По мере снижения уровня воды соленость пресноводного озера повышается, что создает опасность для рыб и других морских обитателей.