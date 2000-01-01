Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







скриншот с видео19.12 18:52   MIGnews.com

Лондон: в пожаре в Grenfell Tower обвинили евреев

Британский мусульманин, известный своей ведущей ролью в оказании помощи жертвам пожара в жилом доме Grenfell Tower, обвил в случившемся евреев. Некий Тахра Ахмед выступил с антисемитскими заявлениями, отрицая Холокост и обвиняя евреев в пожаре, произошедшем в 24-этажном жилом доме этим летом, сообщает Аруц Шева.

На своей странице в Facebook мусульманин написал, что погибшие (71 человек – ред.) в результате пожара в Лондоне, были "сожжены заживо в акте еврейского жертвоприношения".

Помимо этого, 47-летний Ахмед назвал Адольфа Гитлера и немцев времен Второй мировой войны "жертвами всемирного еврейского заговора". При этом он подчеркнул, что Холокост был является мистификацией, называя это "холофикцией".

Мало того, мусульманин добавил, что теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке также были частью "масштабного еврейского заговора".

"Grenfell Tower принадлежит частному еврейскому застройщику, точно так же, как и башни-близнецы. Интересно, сколько Goldman [Sachs] заработают на самом дорогостоящем участке в мире", - написал Тахра Ахмед.

Напомним, пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower, 14 июня 2017 года. Жертвами трагедии около 80 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:28
Убийца российского посла в Турции был связан с Гюленом
04:50
Селену Гомес обвинили в доведении подростка к самоубийству
03:26
Макгоуэн напала на Мерил Стрип с обвинениями
02:19
123456 стал самым популярным паролем года
01:18
Робби Уилямс рассказал про отношения с Spice Girls
00:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость в США
23:19
Скандальный продюсер Харви Вайнштейн станет героем фильма
22:29
11 туристов стали жертвами ДТП В Мексике
21:35
Продлен арест палестинки, напавшей на солдат ЦАХАЛа
20:26
Беннет и Шакед представили план реформы БАГАЦА
19:55
В 21 веке число мигрантов в мире - удвоилось
19:29
ХАМАС: Западный Иерусалим также принадлежит палестинцам
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus