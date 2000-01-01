19.12 18:52 MIGnews.com

Лондон: в пожаре в Grenfell Tower обвинили евреев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британский мусульманин, известный своей ведущей ролью в оказании помощи жертвам пожара в жилом доме Grenfell Tower, обвил в случившемся евреев. Некий Тахра Ахмед выступил с антисемитскими заявлениями, отрицая Холокост и обвиняя евреев в пожаре, произошедшем в 24-этажном жилом доме этим летом, сообщает Аруц Шева.На своей странице в Facebook мусульманин написал, что погибшие (71 человек – ред.) в результате пожара в Лондоне, были "сожжены заживо в акте еврейского жертвоприношения".Помимо этого, 47-летний Ахмед назвал Адольфа Гитлера и немцев времен Второй мировой войны "жертвами всемирного еврейского заговора". При этом он подчеркнул, что Холокост был является мистификацией, называя это "холофикцией".Мало того, мусульманин добавил, что теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке также были частью "масштабного еврейского заговора"."Grenfell Tower принадлежит частному еврейскому застройщику, точно так же, как и башни-близнецы. Интересно, сколько Goldman [Sachs] заработают на самом дорогостоящем участке в мире", - написал Тахра Ахмед.Напомним, пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower, 14 июня 2017 года. Жертвами трагедии около 80 человек.