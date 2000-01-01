Лондон: в пожаре в Grenfell Tower обвинили евреев

Британский мусульманин, известный своей ведущей ролью в оказании помощи жертвам пожара в жилом доме Grenfell Tower, обвил в случившемся евреев. Некий Тахра Ахмед выступил с антисемитскими заявлениями, отрицая Холокост и обвиняя евреев в пожаре, произошедшем в 24-этажном жилом доме этим летом, сообщает Аруц Шева.
На своей странице в Facebook мусульманин написал, что погибшие (71 человек – ред.) в результате пожара в Лондоне, были "сожжены заживо в акте еврейского жертвоприношения".
Помимо этого, 47-летний Ахмед назвал Адольфа Гитлера и немцев времен Второй мировой войны "жертвами всемирного еврейского заговора". При этом он подчеркнул, что Холокост был является мистификацией, называя это "холофикцией".
Мало того, мусульманин добавил, что теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке также были частью "масштабного еврейского заговора".
"Grenfell Tower принадлежит частному еврейскому застройщику, точно так же, как и башни-близнецы. Интересно, сколько Goldman [Sachs] заработают на самом дорогостоящем участке в мире", - написал Тахра Ахмед.
Напомним, пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower, 14 июня 2017 года. Жертвами трагедии около 80 человек.