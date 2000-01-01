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19.12 22:29   MIGnews.com

11 туристов стали жертвами ДТП В Мексике

Не менее 11 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом, который вез на экскурсию иностранных туристов в Мексике, сообщает во вторник офис губернатора штата Кинтана-Роо.

"Пока есть 11 погибших, 15 раненых, многие из которых были увезены (в госпитали) на частных машинах", — говорится в сообщении. По предварительным данным, автобус перевернулся.

Туристы с круизного лайнера, пришедшего в порт Махауаль, направлялись в город Чакчобен. Всего в автобусе находился 31 турист из разных стран, в том числе, Канады и Италии, передает РИА Новости.
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