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скриншот с видео19.12 21:35   MIGnews.com

Продлен арест палестинки, напавшей на солдат ЦАХАЛа

Израильская полиция решила продлить арест 16-летней палестинки Ахед Тамими и ее матери еще на три дня. Подростка задержали в ночь на 19 декабря в ходе ночного рейда МАГАВа.

Как сообщалось ранее, три дня назад палестинка напала на военнослужащих ЦАХАЛА. Инцидент произошел во время патрулирования деревни Наби Салах, где проходили массовые беспорядки.

Подростку предъявили обвинения в нападении на израильских военных. Инцидент с палестинской был записан на видео и опубликован в интернете.

Тамими провоцировала солдат на конфликт, крича бранные слова, толкая их ногами и руками.

В ближайший четверг, мать и дочь предстанут перед судом, в ходе которого полицейские снова будут просить о продлении ареста драчливых жительниц арабской деревни.
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