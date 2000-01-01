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На востоке Польши разбился истребитель МиГ-29 | Фото:19.12 08:54   MIGnews.com

На востоке Польши разбился истребитель МиГ-29

При заходе на посадку в районе населенного пункта Минск Мазовецкий в Польше разбился истребитель МиГ-29.

Об этом во вторник, 19 декабря сообщил замминистра обороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире Польского телевидения.

По его словам, самолет, в котором находился один летчик, пропал с радаров перед посадкой на военном аэродроме в городе Минск Мазовецкий в понедельник, 18 декабря.

"Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь", - отметил Ковнацкий.

Поиски места падения самолета продолжаются, в операции задействованы армия и пожарная охрана, полицейские и лесники.

О причинах аварии пока ничего не сообщается.
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