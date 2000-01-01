20.01 11:53 MIGnews.com

Турция: школьный автобус попал в ДТП, есть погибшие

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Одиннадцать человек погибли в результате крупной аварии с участием школьного автобуса. Инцидент в турецкой провинции Эскишехир в субботу, 20 января.Также 44 человека получили ранения, сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.По его словам автобус с детьми направлялся на экскурсию из Анкары в Бурсу, по неизвестной причине врезался в деревья, растущие около трассы.Пострадавших госпитализировали в больницу, их жизни ничего не угрожает. По факту инцидента начато расследование, добавил губернатор.По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.