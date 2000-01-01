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20.01 12:50   MIGnews.com

Турция нанесла удар по курдам в Африне

Вооруженные силы Турции ответили на действия курдов, обстреляв их позиции в районе города Африн на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает агентство Anadolu в субботу, 20 января.

В турецком Генштабе подчеркнули, что действия солдат основаны на праве страны на самооборону.

"В ответ на обстрелы террористов партий "Демократический союз" и "Рабочая партия Курдистана" (PYD/PKK) из района Африн вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии в период с 19 по 20 января", — говорится в заявлении.
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