20.01 12:50 MIGnews.com

Турция нанесла удар по курдам в Африне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вооруженные силы Турции ответили на действия курдов, обстреляв их позиции в районе города Африн на северо-западе Сирии.Об этом сообщает агентство Anadolu в субботу, 20 января.В турецком Генштабе подчеркнули, что действия солдат основаны на праве страны на самооборону."В ответ на обстрелы террористов партий "Демократический союз" и "Рабочая партия Курдистана" (PYD/PKK) из района Африн вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии в период с 19 по 20 января", — говорится в заявлении.