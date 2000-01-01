20.01 15:58 MIGnews.com

BDS – против Болливуда из-за Нетаниягу

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Активисты антиизраильской кампании Boycott, Divestment, and Sanctions обрушились с критикой на индийскую киноиндустрию, представители которой на днях устроили радушный пример израильскому премьер-министру Биньямину Нетаниягу.В частности лидер движения в Южной Азии Апурва Гаутам назвал заинтересованность Израиля в Болливуде симптомом более масштабного "идеологического сдвига" с момента избрания Нарендры Моди премьер-министром в 2014 году."В конечном счете, эти инициативы являются частью более широкой акции израильтян с целью улучшению своего имиджа в мире, поскольку они продолжают совершать военные преступления против палестинцев. Теперь израильтяне обратили cвое внимание на Болливуд, поскольку в Америке и Европе набирает обороты BDS", - заявил он в интервью Middle East Eye.С ним выразил солидарность и режиссер Имтияз Али."Этим болливудским актерам: Амитабху Баччану, Абхишеку Баччану, Раджу Наяку, Вивеку Оберою, - должно быть стыдно за себя", - прокомментировал он селфи израильского премьера с индийскими артистами, сделанное во время мероприятия "Шалом, Болливуд".