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В Индонезии публично выпороли христианина 20.01 17:18   MIGnews.com

Индонезия: христианин публично выпорот за нарушение шариата

Служащие религиозной полиции Индонезии публично наказали жителя консервативной провинции Ачех за продажу алкоголя, что является нарушением введенного в провинции шариата.

Международные СМИ опубликовали фотографии христианина Йоно Симболона, стоящего на импровизированной сцене около одной из мечетей столицы провинции, города Банда-Ачех. Поглазеть на публичную порку в пятницу собралась настоящая толпа зевак, включая детей.

Как сообщает AFP, Йоно является лишь третьим представителем отличного от ислама вероисповедания, который был публично выпорот с 2001 года, когла Ачех стал частично автономной провинцией. 98% ее населения составляют мусульмане.

Как отмечает генпрокурор Индонезии Эрвин Десман, осужденный сам выбрал такую меру наказания во избежание длительного уголовного преследования.

"Обеспечение соблюдения исламского права - обязательство нашего правительства. Немедленно сообщайте в шариатскую полицию о нарушениях, и мы будем проводить наказания. Сегодняшний случай - тому пример", - говорит мэр Банда-Ачеха Аминулла Усман.

После 10 ударов ротанговой палкой, к которым приговорили Симболона, он был осмотрен медиками и освобожден.
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