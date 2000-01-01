20.01 19:35 MIGnews.com

На ТВ расскажут о попытке евреев отравить миллионы немцев

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На британском телевидении планируют показать новый документальный фильм о попытках возмездия группы переживших Холокост евреев немцам.Лента Ави Меркадо "Холокост: План мести" основана на реальной истории одного из членов еврейского подполья, позже израильского политика и писателя Аббы Ковнера, который перед смертью от рака в 1985 году раскрыл свои планы в 1946 году отравить жителей крупнейших городов послевоенной Германии: Гамбурга, Нюрнберга, Франкфурта и Мюнхена.Якобы члены его секретной организации "Нокмим" (в пер. с иврита "мстители") должны были проникнуть на гидротехнические сооружения этих городов и отравить воду мышьяком. Но из жалости к миллионам невинных немцев и нежелания наносить ущерб международной поддержке создания Государства Израиль между членами движения возникли разногласия.В любом случае, когда Ковнер вез яд на корабле, он вызвал подозрения со стороны британских сил безопасности и выбросил мышьяк за борт.По данным 4-го британского канала, помощь "Мстителям" в приобретении яда оказывали будущие президенты Израиля Хаим Вейцманн и Эфраим Кацир.Для съемок Меркадо взял интервью у последних оставшихся в живых членов организации: пережившего Освенцим Иехуды Маймона, последнего живущего участника восстания в Варшавском гетто Симхи Ротема, а также Хасии Варшавски, которая даст показания впервые.Как утверждает режиссер, от такой жестокой мести подпольщики отказались по разным причинам: кто-то посчитал это противоречием иудаизму, кто-то был слишком опустошен Катастрофой, а кто-то назвал начало новой жизни уже достаточной местью желавшему их уничтожить режиму.Но если убивать мирных немцев "Мстители" не хотели, от возмездия бывшим эсэсовцам они не отказались. Организовав пекарню, они нанялись подрядчиком для военной тюрьмы "Сталаг 13" в Лангвассере, где содержались 50 тысяч осужденных нацистов. Но и их задумка отравить хлеб необъяснимым в фильме образом провалилась.Премьера фильма назначена на 27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста.