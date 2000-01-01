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20.01 20:22   MIGnews.com

Террористы захватили отель Intercontinental в Кабуле

Вооруженные боевики совершили нападение на одну из самых популярных среди туристов гостиниц афганской столицы – Кабула – Intercontinental Hotel. Предполагается, что среди нападавших был террорист-смертник.

Атака произошла около 21.00 по местному времени 20 января, передает "Би-би-си" со ссылкой на представителя МИД Афганистана Наджиба Даниша.

В местном МВД уже подтвердили теракт, уточнив, что нападавших террористов было трое. Они взяли в заложники несколько человек.

В настоящее время силовики оцепили район отеля и вступили в перестрелку с забаррикадировавшимися на верхних этажах отеля захватчиками.

Сообщается и о погибших, однако их точное количество остается неизвестным.

6,5 лет назад Intercontinental уже становился целью атаки боевиков. Тогда в здании гостиницы в результате четырех взрывов погибли 10 афганцев
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