21.01 06:15 MIGnews.com

Олимпийский комитет одобрил участие атлетов из КНДР

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Международный олимпийский комитет одобрил участие 22 северокорейских атлетов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.Северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по шорт-треку, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и фигурному катанию. Кроме того, Северная и Южная Кореи выставят на Олимпиаде общую женскую команду по хоккею.Во время церемонии открытия Олимпиады спортсмены из обеих стран выступят под общим флагом вместо национальных."Сегодня это знаменательная веха в длинном пути", - заявил глава МОК Томас Бах в субботу, 20 января.