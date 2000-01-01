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Олимпийский комитет одобрил участие атлетов из КНДР | Фото: Scazon/Flickr21.01 06:15   MIGnews.com

Олимпийский комитет одобрил участие атлетов из КНДР

Международный олимпийский комитет одобрил участие 22 северокорейских атлетов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по шорт-треку, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и фигурному катанию. Кроме того, Северная и Южная Кореи выставят на Олимпиаде общую женскую команду по хоккею.

Во время церемонии открытия Олимпиады спортсмены из обеих стран выступят под общим флагом вместо национальных.

"Сегодня это знаменательная веха в длинном пути", - заявил глава МОК Томас Бах в субботу, 20 января.
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