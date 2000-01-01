21.01 07:17 MIGnews.com

Турция разбомбила сирийский аэродром

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.Отмечается, что аэродром был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Именно через него курдские формирования получали оружие от США.Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.