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21.01 07:17   MIGnews.com

Турция разбомбила сирийский аэродром

Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что аэродром был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Именно через него курдские формирования получали оружие от США.

Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.
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