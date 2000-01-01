20.01 09:50 MIGnews.com

Арабку с двумя ножами задержали в Хевроне

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Сотрудники МАГАВа арестовали арабку, вооруженную двумя ножами возле Пещеры Патриархов в Хевроне. Инцидент произошел в пятницу, 19 января, согласно информации Аруц Шева.Во время проверки личных вещей на контрольно-пропускном пункте, у женщины обнаружили холодное оружие. Палестинка вызвала подозрение у офицеров, которые остановили ее для проверки.Подозреваемая попыталась сбежать, однако сотрудники МАГАВа задержали ее и потребовали показать содержание сумки.В полиции считают, что наличие холодного оружия свидетельствуют о том, что 30-летняя женщина планировала совершить террористическую атаку.Подозреваемую доставили в отделение для допроса.