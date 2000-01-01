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20.06 13:50   MIGnews.com

Франция: полиция обнаружила тайник оружия террориста

Французские следователи обнаружили тайник оружия у дома 31-летнего мужчины, который протаранил своей машиной полицейский фургон на Елисейских Полях в Париже в понедельник, 19 июня.

По словам источника, близкого к расследованию, во вторник следователи изъяли все найденное оружие и другое оборудование.

Власти ранее заявили, что водитель врезался в полицейских намеренно. Водитель скончался после атаки.

Министр внутренних дел Жерар Коломб заявил: "Силы безопасности снова стали целью атаки на Елисейских Полях". Министр добавил: "В машине обнаружена взрывчатка и оружие".
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