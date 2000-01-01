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flickr 20.06 14:55   MIGnews.com

Сеул: КНДР должна нести ответственность за смерть Вармбье

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил, что Северная Корея должна нести ответственность за смерть американского студента, который умер через несколько дней после освобождения из плена КНДР.

В интервью CBS News Мун Джэин сказал, что, хотя "мы не можем точно знать, что Северная Корея убила" Отто Вармбье, "я считаю, что совершенно ясно, что они несут большую ответственность за тот процесс, который привел к смерти Вармбье".

Мун Джэин выразил соболезнования семье Отто Вармбьера, американского студента, который находился в плену в Северной Корее в течение 17 месяцев и умер в понедельник, 19 июня, так и не выйдя из комы.

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил ранее во вторник, 20 июня, что Северная Корея должна немедленно освободить южнокорейцев и американцев, находящихся в плену в изолированной стране.
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