20.06 15:34 MIGnews.com

Эхуд Ольмерт госпитализирован

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Бывший премьер-министр Израиля, отбывающий наказание в тюрьме Масияху, почувствовал себя плохо. Он жаловался на боли в груди, и к нему вызвали его личного врача.Врач распорядился о немедленной госпитализации.Вчера, 19 июня, прошли предварительные слушания в комитет по досрочным освобождениям ШАБАС. На них стало ясно, что полиция изменила свою позицию на 180 градусов, и теперь не рекомендует, чтобы Ольмерта освободили досрочно, а напротив, требует, чтобы он сидел до конца срока.Бывший премьер плохо воспринял такой поворот дел и во время слушаний сказал: “Вы превращаете меня в предателя, а я так много сделал для государства”.