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20.06 16:01   MIGnews.com

Ашкелон: все боялись ученицы, организовавшей надругательство

Девушка, хорошо знавшая главную подозреваемую в издевательствах и принуждении к проституции девочки в Ашкелоне заявила в интервью порталу walla о том, что “все ее боялись”.

Она сказала: “Все школьницы ее боялись. Она всегда всем говорила, что делать. Мы не знали, как ей противостоять”.

Между тем, мать подозреваемой дала интервью второму каналу израильского ТВ.

Она сообщила, что не видела своего ребенка две недели, с того момента, как девушку арестовали. Она также утверждает, что семья стала жертвой “расизма полиции”: “ Они ее обвинили потому что она - эфиопка, потому что ее мать ничего не понимает и работает днями напролет. Я ей говорила не приводить ее друзей домой. Они - белые, но их сердца - черные - но она меня не послушалась, и вот теперь влипла”.
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